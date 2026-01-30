Ümit Karan Savcılığa Başvurdu: 'Etkin Pişmanlık' Talebi

Tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 'etkin pişmanlık' talebiyle savcılığa başvurdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:09
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek için savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ümit Karan'ın savcılığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verme talebiyle başvurduğu ortaya çıktı.

Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın, önümüzdeki günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

