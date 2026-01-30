Ümit Karan Savcılığa Başvurdu: 'Etkin Pişmanlık' Talebi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek için savcılığa başvurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ümit Karan'ın savcılığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verme talebiyle başvurduğu ortaya çıktı.
Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın, önümüzdeki günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor.
Ümit Karan 'Etkin pişmanlık hükümleri' çerçevesinde ifade vermek için savcılığa başvurdu