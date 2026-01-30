Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Uçan Tekmelerle Kavgaya Dönüştü

Bursa-İzmir Yolu'nda 'yol verme' tartışması kavga çıktı; taraflar uçan tekmelerle saldırdı, kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:39
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Uçan Tekmelerle Kavgaya Dönüştü

Bursa'da 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü

Uçan tekmelerin yer aldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa-İzmir Yolu üzerinde iki sürücü arasında başlayan 'yol verme' meselesi kavgaya dönüştü. Araçlarından inen taraflar kısa sürede birbirlerine karşı uçan tekme atarak saldırdı.

Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın büyümesini önleyen isimler yoldan geçen bir kurye ve çevredeki diğer sürücüler oldu. Görüntülerde tarafların fiziki temas kurduğu ve çevredekilerin araya girerek ayrılmaya çalıştığı görülüyor.

Olayın ardından görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın taraflarını tespit etmek için çalışma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Uçan tekmeler havada çarpıştı, iki sürücü böyle kavga etti

Uçan tekmeler havada çarpıştı, iki sürücü böyle kavga etti

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

