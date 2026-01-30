Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Uçan Tekmelerle Kavgaya Dönüştü

Bursa'da 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü

Uçan tekmelerin yer aldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa-İzmir Yolu üzerinde iki sürücü arasında başlayan 'yol verme' meselesi kavgaya dönüştü. Araçlarından inen taraflar kısa sürede birbirlerine karşı uçan tekme atarak saldırdı.

Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın büyümesini önleyen isimler yoldan geçen bir kurye ve çevredeki diğer sürücüler oldu. Görüntülerde tarafların fiziki temas kurduğu ve çevredekilerin araya girerek ayrılmaya çalıştığı görülüyor.

Olayın ardından görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın taraflarını tespit etmek için çalışma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

