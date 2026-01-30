Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis

Gaziantep'te eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını paylaştığı iddia edilen Gökhan Yıldız'ı öldüren baba ve oğlu 11 yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:08
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis

Gaziantep'te müstehcen fotoğraf tartışması cinayetle sonuçlandı

Gaziantep Seyrantepe Mahallesi'nde 30 Mart 2024'te meydana gelen olayda, eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı öne sürülen Gökhan Yıldız (33), yaşanan tartışma sonrası ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Olayın detayları

İddiaya göre Yıldız, daha önce evlenmek istediği genç kızın müstehcen fotoğraflarını yayınladı. Aileyle yaşanan husumetin büyümesi üzerine baba Cuma K. ve oğlu Sezer K. ile tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldız, bıçak ve kesici aletlerle ağır şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sanıkların duruşmadaki savunmaları

Gaziantep 5. Ağır Ceza Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan müebbet hapisle yargılanan sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan baba Cuma K. ifadesinde olayı ve geçmişte yaşananları anlattı. Cuma K. ifadesinde, Gökhan Yıldız isimli şahsın kızını istemesi ve ailesini rahatsız etmesi nedeniyle evliliğe izin vermediğini, daha sonra Yıldız'ın kızının müstehcen fotoğraflarını internet üzerinden paylaştığını, ailenin şikayetleri olduğuna değindi. Olay gününde oğluyla konuşmaya gittiklerini, Yıldız'ın kendilerine küfür edip bıçak çekmesi üzerine oğlunun bıçakla saldırdığını ve kendisinin de elindeki çekiçle vurduğunu, daha sonra kaçtıklarını belirtti ve pişman olduğunu söyledi.

Sanıklardan Sezer K. ise savunmasında Yıldız'ın ablasını rahatsız ettiğini, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını, babasıyla birlikte konuşmaya gittiklerini, Yıldız'ın kendilerine tekme atıp bıçak çekmesi üzerine olayın rehavetiyle bıçak salladığını, babasının çekiçle vurduğunu ve pişman olduğunu ifade etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve tespitler

Dosyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, Sezer K.'nın maktule defalarca bıçakla vurduğu, Cuma K.'nın da elindeki kesici aletle saldırıya katıldığı görüldü. Olay sırasında diğer sanık Uğur K.'nın tarafları ayırmaya çalıştığı, maktule yönelik doğrudan bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

Mahkeme kararı ve ceza

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanıkların uzun süre aileyi rahatsız eden maktul nedeniyle haksız tahrik altında olduğunu belirtti ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, ilk aşamada maktulün haksız eyleminin bulunduğu kanaatiyle Sezer K. ve Cuma K. hakkında müebbet hapis kararı verdi. Ardından haksız tahrik ve takdiri indirim uygulayarak her iki sanığı 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Uğur K. hakkında ise maktule yönelik herhangi bir saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat verildi.

İtiraz ve süreç

Maktulün ailesi karara itiraz ederek sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini savundu. Kararın istinafa taşınması bekleniyor.

