Büyükçekmece'de Motosiklet ile Araç Çarpıştı: 2 Lise Öğrencisi Öldü

Kaza ve soruşturma

İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Celaliye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan Jiyan Ulus (17) yönetimindeki motosiklet, karşı şeritten gelen binek araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası Ulus ve artçısı Muhammet Seçgin (17) yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Jiyan Ulus, olay yerinde hayatını kaybederken Muhammet Seçgin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgede oturan Canan Dağlı yaşadıklarını anlatarak, "Karşı istikametlerde geliyordu, " Yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar"

Öğrencilerin durumu

İkisi de lise öğrencisi olan gençlerden Jiyan Ulus’un Meslek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, Muhammet Seçgin’in ise yine kazanın yaşandığı bölgede 11’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

