Elazığ'da Çelik Küllüğe Sıkışan Bebeğin Parmağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'da 1 yaşındaki bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı; doktorun talebi üzerine itfaiye ekipleri ayırıcıyla parmağı çıkardı, bebek iyi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:26
Hastanede müdahale: Ayırıcı aletle parmak çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen olayda, 1 yaşındaki bir bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Aile, bebeğin parmağını kendi başlarına çıkaramayınca hastaneye başvurdu.

Durumu değerlendiren doktor, müdahale için İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekibi, doktor gözetiminde ayırıcı alet kullanarak parmağı sıkıştığı delikten çıkardı.

Parmağına pansuman uygulanan bebeğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Olay kısa sürede kontrollü şekilde sonlandırıldı ve ailenin rahatladığı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

