Elazığ'da Çelik Küllüğe Sıkışan Bebeğin Parmağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'da çelik küllüğe sıkışan bebeğin parmağı itfaiye tarafından kurtarıldı
Hastanede müdahale: Ayırıcı aletle parmak çıkarıldı
Elazığ'da meydana gelen olayda, 1 yaşındaki bir bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Aile, bebeğin parmağını kendi başlarına çıkaramayınca hastaneye başvurdu.
Durumu değerlendiren doktor, müdahale için İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekibi, doktor gözetiminde ayırıcı alet kullanarak parmağı sıkıştığı delikten çıkardı.
Parmağına pansuman uygulanan bebeğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Olay kısa sürede kontrollü şekilde sonlandırıldı ve ailenin rahatladığı belirtildi.
