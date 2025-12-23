DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Mersin'de Hiranur Davası: 3 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın ölümüyle ilgili tutuklu üç sanık, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı; duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:24
Mersin'de Hiranur Davası: 3 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Mersin'de Hiranur Davası: 3 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

İddianame ve suçlamalar

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesiince kabul edilen iddianamede; sanık Hüseyin Arda Şark (19) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, M.Z. (27) ile Nazmi Ç. (20) hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İlk duruşma ve katılım

Davanın ilk duruşması Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Hiranur’un anne ve babası ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıkların savunmaları

Tutuklu sanık Hüseyin Arda Şark savunmasında, olay günü arkadaşlarıyla asker eğlencesine gittiklerini belirterek şunları söyledi: "Eğlencede havaya ateş etmek için silahı yanıma aldım. Daha sonra silahı bir arkadaşım aldı. Şarjörü kontrol ettiğimde boştu. Düğün sonrası bir büfeye gittik, alkol aldık. Daha sonra dışarıda sigara içtiğim sırada silahı Hiranur’a uzattım. Şakalaşıyorduk. 'Sıkayım mı' dedi. 'Silahla şaka olmaz' diyerek geri almak istedim. O sırada silah ateş aldı. İçinde mermi olmadığını sanıyorduk. Panikledim, korktum. Hiranur’u dere kenarına bıraktım, eve gittim. Sonra ağabeyime anlattım ve tekrar giderek Hiranur’u alıp hastaneye götürdük."

M.Z. ise kendisine yöneltilen "suç delillerini yok etme" suçlamasını reddederek, olay anında Hiranur’un arka koltukta olduğunu, Hüseyin’in araç dışında bulunduğunu ve Hiranur’un "gülerek 'Sık' dediğini" anlattı: "Silah bir anda ateş aldı. Hiranur’u hastaneye götürmesini söyledik ancak Hüseyin’i ikna edemedik. Daha sonra tekrar gidip Hiranur’u alarak hastaneye götürdük."

Tutuklu sanık Nazmi Ç. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediğini ve "suç delillerini yok etme" suçunu işlemediklerini savundu.

Ailenin tepkisi

Hiranur’un annesi Gülten Tan, kızının sanık Hüseyin Arda Şark ile yaklaşık iki aylık bir ilişkisinin bulunduğunu belirterek, "Kızıma bu kişiden uzak durmasını söylemiştim. Kızımı hayattan kopardılar. Bu bir şaka ya da kaza değil, bu olay cinayettir" dedi.

Babası Murat Aygar ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Benim kızımın hayatı kimsenin şaka konusu olamaz. Türk adaletine güveniyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme kararı ve duruşmanın akıbeti

Mahkeme heyeti, tanıkların ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın özeti

Olay, 1 Eylül tarihinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, Hiranur’un erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış; üç şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

HİRANUR’UN ANNESİ GÜLTEN TAN, "BU BİR ŞAKA YA DA KAZA DEĞİL, BU OLAY CİNAYETTİR" DEDİ.

HİRANUR’UN ANNESİ GÜLTEN TAN, "BU BİR ŞAKA YA DA KAZA DEĞİL, BU OLAY CİNAYETTİR" DEDİ.

MERSİN’DE 16 YAŞINDAKİ HİRANUR NİLGÜN AYGAR’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ TUTUKLU SANIKLAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı — Kaza kamerada
2
Elazığ'da Çelik Küllüğe Sıkışan Bebeğin Parmağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
3
Mersin'de Hiranur Davası: 3 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
4
Elazığ'da 1 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Çelik Küllüğe Sıkıştı — İtfaiye Kurtardı
5
Kütahya'da 10. kattan düşen Samet Erkul hayatını kaybetti
6
Ağrı'da 'yumurtasız' pasta sonrası ölüm: 3 kişi tutuklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi