Defne'de şarampole devrilen otomobil: 2 yaralı
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kurtarma ve müdahale
Araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındılar.
İnceleme
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
HATAY’DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.