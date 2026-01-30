Defne'de şarampole devrilen otomobil: 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı; itfaiye kurtardı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:20
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kurtarma ve müdahale

Araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındılar.

İnceleme

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

