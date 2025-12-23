Denizli'de tırla çarpışma: 78 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza Çardak ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi

Denizli’nin Çardak ilçesinde, tali yoldan anayola çıkış yapan hafif ticari aracın mermer yüklü bir tır ile çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Çardak ilçesi Hürriyet Mahallesi Denizli -Afyon karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Musa Tuna (78) idaresindeki 20 U 4614 plakalı Citroen marka hafif ticari araç tali yoldan anayola katılmaya çalıştığı sırada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve mermer bloğu yüklü 42 AFT 335 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç metrelerce sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Musa Tuna’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

