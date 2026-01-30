Diyarbakır'da 9 Gündür Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin 100+ Km Arama

Diyarbakır'da 9 Gündür Kayıp: Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Yoğun Arama

326 personel, helikopter ve 16 dronla Kubacık kırsalında arama sürüyor

Nimet Kılıç (45), 21 Ocak'ta saat 05.12'de yaşadığı Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha görülemedi. İki çocuk annesi olan Kılıç'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 9'uncu günde de devam ediyor.

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumların katılımıyla toplam 326 personel katıldı. Ekipler, mahalle kırsalı ve sulak alanlarda, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 16 dron kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Karlı ve yağışlı arazi koşulları nedeniyle tarama faaliyetleri güçlükle yürütülüyor. 9 günlük çalışmada yaya olarak 100 kilometreden fazla alan tarandı; helikopter desteğiyle de 150 kilometreden fazla bölge görüntülendi.

Kaybın ailesinden gelen açıklamalarda, eşi Şeyhmus Kılıç şunları söyledi: "Hepimizin psikolojisi bozuldu. Jandarma, AFAD ve tüm ekipler her yerde arama yapıyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz."

Oğlu Faruk Kılıç ise, "Kaybolmadığı gece gördüm. Hiçbir iz yok, her yerde ekipler çalışıyor. Babam 07.30'da kalkmış, görmemiş. Her yeri aradık, ondan sonra jandarmaya haber verdik" ifadelerini kullandı.

Olay, 21 Ocak'ta saat 05.12'de eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç'ın önce komşularına sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasıyla başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler kayıp kadının bulunması için çalışmaları başlattı.

