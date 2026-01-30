DMCFX.com Operasyonu: İstanbul’da İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti — 26 Gözaltı

İstanbul'da DMCFX.com üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütüldüğü iddiasıyla düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma 6 ilde sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:19
DMCFX.com Üzerine Yürütülen Soruşturmada 26 Kişi Gözaltında

Operasyonun Detayları ve Soruşturma Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesaplarının kullandırıldığı ve yetkisiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, söz konusu platform aracılığıyla izinsiz kaldıraçlı alım satım yapıldığı, Türkiye’deki kişilere yetkisiz aracılık sağlandığı ve 2020-2022 yılları arasında kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı para transferi yapılarak organize menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında suça iştirak ettikleri iddia edilen 34 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlamaları yöneltildi.

Bu çerçevede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

