Düzce Valiliği'nden Baca Gazı Zehirlenmelerine Kış Uyarısı

Düzce Valiliği, kışta artan soba ve doğalgaz kullanımı nedeniyle baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı; baca temizliği, bakım ve 112 çağrısı önerildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:24
Düzce Valiliği, kış mevsimi nedeniyle artan soba ve doğalgaz kullanımına dikkat çekti

DÜZCE(İHA) — Düzce Valiliği, kış mevsimi sebebiyle soba ve doğalgaz kullanımının artmasına dikkat çekerek, baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Kış mevsimi ile birlikte soba ve doğalgaz kullanımının artması, karbonmonoksit zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Yanlış kullanım, yetersiz havalandırma ve ihmal edilen baca temizlikleri can kayıplarına varan sonuçlara yol açabilmektedir. Vatandaşların soba, kombi ve şofben bacalarını düzenli olarak temizletmeleri, ısıtma cihazlarının bakım ve kontrollerini yetkili kişilere yaptırmaları, kullanılan ortamları yeterince havalandırma ve gece saatlerinde sobayı tam olarak söndürmeden uyumamaları hayati önem taşımaktadır. Özellikle lodoslu ve alçak basınçlı havalarda baca çekişinin azalabileceği göz önünde bulundurularak daha dikkatli olunması gerekmektedir. Alınacak basit tedbirler, telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçecektir. Acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir" denildi.

Önemli uyarılar: Soba, kombi ve şofben bacalarının düzenli temizletilmesi, ısıtma cihazlarının yetkili kişilerce bakım ve kontrollerinin yapılması, ortamların yeterince havalandırılması ve gece soba tamamen söndürülmeden uyunmaması hayati önem taşıyor.

Özellikle lodoslu ve alçak basınçlı havalarda baca çekişinin azalabileceği belirtilerek, basit tedbirlerin hayati sonuçları önleyebileceği vurgulandı.

Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurulması gerekiyor.

