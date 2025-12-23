Düzce Valiliği'nden Baca Gazı Zehirlenmelerine Kış Uyarısı

Düzce Valiliği, kış mevsimi nedeniyle artan soba ve doğalgaz kullanımına dikkat çekti

DÜZCE(İHA) — Düzce Valiliği, kış mevsimi sebebiyle soba ve doğalgaz kullanımının artmasına dikkat çekerek, baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Kış mevsimi ile birlikte soba ve doğalgaz kullanımının artması, karbonmonoksit zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Yanlış kullanım, yetersiz havalandırma ve ihmal edilen baca temizlikleri can kayıplarına varan sonuçlara yol açabilmektedir. Vatandaşların soba, kombi ve şofben bacalarını düzenli olarak temizletmeleri, ısıtma cihazlarının bakım ve kontrollerini yetkili kişilere yaptırmaları, kullanılan ortamları yeterince havalandırma ve gece saatlerinde sobayı tam olarak söndürmeden uyumamaları hayati önem taşımaktadır. Özellikle lodoslu ve alçak basınçlı havalarda baca çekişinin azalabileceği göz önünde bulundurularak daha dikkatli olunması gerekmektedir. Alınacak basit tedbirler, telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçecektir. Acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir" denildi.

