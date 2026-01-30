Elazığ'da zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden operasyon
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Özellikle cuma namazı sırasında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanları mesken tutan dilenciler, ekipleri fark edince kaçmaya çalıştı.
Dilenciler, cami tuvaletlerine ve minare arkasına saklanarak izlerini kaybettirmek istese de ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalandı.
Yakalanan şahıslar Zabıta Müdürlüğü'ne götürülüp üst aramaları yapıldı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
