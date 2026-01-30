Elazığ'da zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı

Elazığ'da zabıtadan kaçan dilenciler cuma namazı sırasında cami tuvaletleri ve minare arkasına saklandı; Zabıta ekipleri tarafından yakalanıp adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:37
Elazığ'da zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı

Elazığ'da zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden operasyon

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Özellikle cuma namazı sırasında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanları mesken tutan dilenciler, ekipleri fark edince kaçmaya çalıştı.

Dilenciler, cami tuvaletlerine ve minare arkasına saklanarak izlerini kaybettirmek istese de ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıslar Zabıta Müdürlüğü'ne götürülüp üst aramaları yapıldı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

ZABITADAN KAÇAN DİLENCİLER CAMİ LAVABOLARINDA KISKIVRAK YAKALANDI

ZABITADAN KAÇAN DİLENCİLER CAMİ LAVABOLARINDA KISKIVRAK YAKALANDI

ZABITADAN KAÇAN DİLENCİLER CAMİ LAVABOLARINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı
2
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
3
Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga
4
Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
5
Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu
6
Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları