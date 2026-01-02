DOLAR
Ergene'de Su Tankeri Koyun Sürüsünden Kaçınca Beton Direğe Çarptı

Tekirdağ Ergene'de su tankeri, yoldaki koyun sürüsünü ezmemek için manevra yapınca kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı; sürücü tedaviyi reddetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:31
Ergene'de Su Tankeri Koyun Sürüsünden Kaçınca Beton Direğe Çarptı

Ergene'de Su Tankeri Koyun Sürüsünden Kaçtı, Beton Direğe Çarptı

Kaza Marmaracık Mahallesi 100. Yıl Caddesi yakınlarında meydana geldi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolda çıkan koyun sürüsü nedeniyle manevra yapan bir su tankeri beton elektrik direğine çarptı.

Kaza, Marmaracık Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzeri, Marmara Sitesi yakınlarında gerçekleşti. Araçta bulunan sürücü H.H., iddialara göre önüne çıkan koyun sürüsünü ezmemek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve tanker yoldan çıkarak beton direğe çarptı.

Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale teklifini tanker sürücüsü H.H. reddetti. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜYÜ EZMEYİM DERKEN BETON DİREĞE ÇARPTI

SÜRÜYÜ EZMEYİM DERKEN BETON DİREĞE ÇARPTI

SÜRÜYÜ EZMEYİM DERKEN BETON DİREĞE ÇARPTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

