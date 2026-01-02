Ergene'de Su Tankeri Koyun Sürüsünden Kaçınca Beton Direğe Çarptı

Ergene'de Su Tankeri Koyun Sürüsünden Kaçtı, Beton Direğe Çarptı

Kaza Marmaracık Mahallesi 100. Yıl Caddesi yakınlarında meydana geldi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolda çıkan koyun sürüsü nedeniyle manevra yapan bir su tankeri beton elektrik direğine çarptı.

Kaza, Marmaracık Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzeri, Marmara Sitesi yakınlarında gerçekleşti. Araçta bulunan sürücü H.H., iddialara göre önüne çıkan koyun sürüsünü ezmemek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve tanker yoldan çıkarak beton direğe çarptı.

Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale teklifini tanker sürücüsü H.H. reddetti. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜYÜ EZMEYİM DERKEN BETON DİREĞE ÇARPTI