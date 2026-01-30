Esenler'de İETT Otobüsü Park Halindeki İki Araca Çarptı

Esenler'de İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarptı; çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı, araçlarda maddi hasar oluştu, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:21
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir İETT otobüsünün park halindeki iki otomobile çarpması olayı, bölge sakinlerini ve esnafı tedirgin etti.

Kaza Detayı

Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.E. yönetimindeki İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halindeki iki otomobile çarptı.

Görüntüler

Çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün seyir halindeyken park halindeki araçlara çarpmasının ardından durduğu anlar yer alıyor; olay anı görgü tanıkları ve kamera kayıtlarıyla doğrulandı.

Son Durum

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme ekiplerce sürdürülüyor; yetkililer olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

