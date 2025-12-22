Eskişehir'de 6 gündür kayıp Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan için arama sürüyor

Eskişehir'de 6 gündür kayıp öğretmen için kapsamlı arama çalışması

Eskişehir'de 6 gündür kayıp olan 51 yaşındaki Türkçe öğretmen Tuncay Arslan'ı bulmak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Arama faaliyetlerinin odağı: Porsuk Çayı

Öğretmenin son görüldüğü nokta olan Porsuk Çayı'nın Gökmeydan Mahallesi kesiminde, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen aramalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Hem havadan dron ile hem de su içi ve bot destekli aramalar yapılıyor.

Ekipler ve yöntemler

Arama çalışmalarına, toplam 40 kişilik ekip katılıyor. Bu ekipte; Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 9, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) 5, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) 4, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) 5, Şişecam Acil Vaka Ekibi (SAVE) 4, itfaiye personelinden 6, Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) 5 ve Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEM) 2 çalışan yer alıyor.

Ankara'dan ve Bursa'dan getirilen özel burunlu köpeklerin işaret ettiği noktalarda aramalar yoğunlaştırıldı. Ekipler ayrıca kıyı taraması yapmaya devam ediyor; öğretmenin yakınları da çalışmaları yakından takip ediyor.

Koordinasyon

AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, saha çalışmasını bizzat koordine ederek aramaları yakından takip ediyor. Arama faaliyetleri, öğretmenin kaybolmasının 6'ıncı gününde de kararlılıkla sürdürülüyor.

ESKİŞEHİR’DE 6 GÜNDÜR KAYIP 51 YAŞINDAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ TUNCAY ARSLAN’I, BULMAK İÇİN AFAD ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDEN 34 KİŞİLİK EKİP, HAVADAN VE PORSUK ÇAYI’NIN İÇİNDE ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.