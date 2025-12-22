DOLAR
Siirt’te Zabıta 16 İş Yerine 25 bin 590 lira İdari Yaptırım Uyguladı

Siirt’te Zabıta ekipleri 15-22 Aralık'ta 200 iş yeri denetledi; 16 iş yerine toplam 25 bin 590 lira idari yaptırım uygulandı, 110 iş yerine uyarı verildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:59
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 15-22 Aralık'ta kent genelinde denetimler sürdü

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı tedbirleri kapsamında halk sağlığını, kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla 15-22 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, toplam 200 iş yeri denetlendi, mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 110 iş yerine uyarı yapıldığı, 16 iş yerine ise toplam 25 bin 590 lira idari yaptırım uygulandığı ifade edildi. Vatandaşlardan gelen 60 şikayetin tamamına anında müdahale edilerek gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Denetimler, özellikle okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ile hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmelere yönelik olarak yoğunlaştırıldı. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yerleri hakkında yasal işlemler yapıldı. Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık ve hijyen kurallarına aykırı uygulamalara karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Denetimler özellikle okul çevreleri, seyyar satıcılar ve hijyen kurallarına aykırı satışlara odaklanırken, kaldırım işgali ve seyyar satıcılıkla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

