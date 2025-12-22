Hatay'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Mandalina Bahçesinde Yakalandı

Arsuz'ta jandarmanın operasyonuyla ağır cezalık hükümlü yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T.'nin saklandığı yerin tespit edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, 2025 yılı Mart ayından itibaren Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 19 ayrı dosyadan aranan A.T.'nin, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde bir mandalina bahçesinde saklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şahıs 20 Aralık 2025 tarihinde yakalandı. İşlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

