DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,27 -0,21%
ALTIN
6.069,36 -1,62%
BITCOIN
3.853.411,49 -2%

Hatay'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Mandalina Bahçesinde Yakalandı

Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.T., Arsuz'taki mandalina bahçesinde yakalandı; 20 Aralık 2025'te Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:47
Hatay'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Mandalina Bahçesinde Yakalandı

Hatay'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Mandalina Bahçesinde Yakalandı

Arsuz'ta jandarmanın operasyonuyla ağır cezalık hükümlü yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T.'nin saklandığı yerin tespit edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, 2025 yılı Mart ayından itibaren Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 19 ayrı dosyadan aranan A.T.'nin, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde bir mandalina bahçesinde saklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şahıs 20 Aralık 2025 tarihinde yakalandı. İşlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

HATAY’DA 30 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ MANDALİNA BAHÇESİNDE YAKALANDI

HATAY’DA 30 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ MANDALİNA BAHÇESİNDE YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt’te Zabıta 16 İş Yerine 25 bin 590 lira İdari Yaptırım Uyguladı
2
Bolu'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem — AFAD Verileri
3
Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı
4
Hatay'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Mandalina Bahçesinde Yakalandı
5
Artvin'de Yayla Çayı Çiçeği Kaçakçılığına Jandarma Engeli
6
Şanlıurfa'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 4 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
7
Hatay'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi