Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Sivrihisar'da 1 Tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Sivrihisar ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alındı.

Ekiplerin şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada; 769 gram esrar, 100 gram sentetik bonzai, 23 adet sentetik ecza hap, 5 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olay şüphelisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

