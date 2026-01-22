Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Sivrihisar'da 1 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekipleri Sivrihisar'da düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:50
Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Sivrihisar'da 1 Tutuklama

Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Sivrihisar'da 1 Tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Sivrihisar ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alındı.

Ekiplerin şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada; 769 gram esrar, 100 gram sentetik bonzai, 23 adet sentetik ecza hap, 5 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olay şüphelisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN İSTİHBARAT ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE...

ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN İSTİHBARAT ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI YAPTIĞI BİLGİSİ ALINDI. ŞÜPHELİ ŞAHSIN EV VE EKLENTİLERİNDE, EKİPLERCE YAPILAN ARAMADA; 769 GRAM ESRAR, 100 GRAM SENTETİK BONZAİ, 23 ADET SENTETİK ECZA HAP, 5 PAKET SİGARA SARMA KAĞIDI VE 1 ADET ESRAR ÖĞÜTME APARATI ELE GEÇİRİLDİ. OLAY ŞÜPHELİSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güngören'de 'yan baktın' kavgası: 16 yaşındaki Atlas bıçaklandı, görüntüler ortaya çıktı
2
Defne'de Mercedes Benz Park Halinde Yandı
3
Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
4
Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 64 yaşındaki Vezir İder hayatını kaybetti
5
Diyarbakır'da çatıda çöken kar otomobili kullanılamaz hale getirdi
6
Mersin'de JASAT Operasyonu: Evden Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
7
Antalya Gazipaşa'da Otomobil Jandarma Noktasına Çarptı: 4 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları