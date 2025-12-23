DOLAR
Gaziantep’te 1,3 milyon TL’lik gümrük kaçağı elektronik ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli A.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:12
Operasyon ve ele geçirilenler

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Baskın yapılan işyeri sahibi A.S. hakkında işlem başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramada bulunan eşyalar arasında: 31 adet tablet, 103 adet akıllı kol saati, 845 adet kablosuz kulaklık, 745 adet şarj adaptörü, 1.817 adet şarj kablosu, 142 adet kablosuz hoparlör, 165 adet tıraş makinesi ve 25 adet akıllı kamera yer alıyor.

İşlem ve soruşturma

Olayla ilgili olarak A.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

