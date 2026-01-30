Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Kaza Detayları

Gaziantep’te yoğun sis nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olayda 8 araç karıştı.

Kazaya 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobil karışırken, olay yerinde yaşanan karışıklık nedeniyle çevre adeta savaş alanına döndü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale için olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında TAG Otoyolu'nun ilgili istikameti trafiğe kapatıldı.

