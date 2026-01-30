Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa göz açtırmadı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında, yağma suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplam 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı ve adli süreç ilerletiliyor.

