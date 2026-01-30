Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Şahinbey'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, 13 fişek ve uyuşturucu ele geçirildi; yağma suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs ile bir şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:29
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa göz açtırmadı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında, yağma suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplam 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı ve adli süreç ilerletiliyor.

