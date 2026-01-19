Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı; ekipler bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:09
Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı

Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı

Olay ve müdahale

Hatay'da, Antakya – İskenderun yolu Belen ilçesi Halilbey Mahallesi mevkiinde, soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu olduğu bildirildi.

HATAY’DA BUZLANMA NEDENİYLE YAŞANAN 12 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA BUZLANMA NEDENİYLE YAŞANAN 12 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA BUZLANMA NEDENİYLE YAŞANAN 12 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Pazarda Alkol Etkisiyle Bayılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Burdur'da Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Yakalandı: 0.97 Promil, 14 bin 584 lira Ceza
3
Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı
4
Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu
5
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
6
Tirilye-Mudanya’da Kaygan Yolda Kaza: Özge Sitesi Önünde Araç Şarampole Uçtu
7
Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları