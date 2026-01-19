Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı
Olay ve müdahale
Hatay'da, Antakya – İskenderun yolu Belen ilçesi Halilbey Mahallesi mevkiinde, soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu olduğu bildirildi.
