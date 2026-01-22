Hatay'da Yangın: Defne Harbiye'de Boş Apartman Dairesi Kullanılamaz Hale Geldi

Defne Harbiye'de çıkan yangında ikinci kattaki boş apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Dairede kimsenin yaşamadığı, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:38
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale

Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Komşu Emir Doğan'ın anlatımı

Vatandaş Emir Doğan, olayı şu sözlerle anlattı: "Akşam saatlerinde evde otururken birden dışarıdan bağrışma sesleri duyduk. Dışarı çıktığımızda yukarıdaki kattan alevler çıkıyordu. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsun hemen yetiştiler ve yangını söndürdüler. Camlar kırılmıştı ve yangın yavaş yavaş diğer dairelere sıçramıştı. Büyümeden itfaiye ekipleri söndürdü. Ev zaten boştu ve kullanılmıyordu. Biraz eşyalar vardı ve onlar kül oldu. Apartman sakinleri hemen tahliye edildi."

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

