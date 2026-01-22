Diyarbakır Çınar'da 2 Çocuk Annesi Nimet Kılıç Kayıp

Diyarbakır Çınar'da 2 çocuk annesi kayboldu: Nimet Kılıç aranıyor

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Nimet Kılıç dünden beri kayboldu. Köye sevk edilen ekipler, kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre Nimet Kılıç, dün gece saat 01.00 sularında eşi Şeyhmus Kılıç ile birlikte yatağa geçti. Sabah kalktığında eşinin yanında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, bir süre bekledi. Haber alamayınca anne ve babasının evine gitti; eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu jandarmaya bildirdi.

Şeyhmus Kılıç İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: ’’Dün saat 01.00’a kadar yanımdaydı. Daha sonra ikimizde uyuduk. Sabah kalktım, yatakta olmadığını gördüm. Her tarafa baktım ama göremedim. Annemlere baktım, babam kalktı ne arıyorsun dedi. Eşim kaybolmuş, burada mı dedim. O da buradaydı ama gitti dedi. Sabaha doğru saat 07.00-07.30 arasıydı. Ondan sonra babam kalktı, oğlum kalktı aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik. Tartıştığımız bir durum yoktu. Sabah kalktım göremedim. Babamlara baktım orada da yoktu. Ondan sonra da aramaya başladık’’

Ekiplerin çalışması

Bölgeye AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dünden beri haber alınamayan Nimet Kılıç'ı bulmak için arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

