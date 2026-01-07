İncirliova Emniyeti 2025'te Suçla Mücadelede Başarı: 2.015 Fail Yakalandı

İncirliova Emniyeti 2025'te Suçla Mücadelede Başarı Sağladı

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü kararlı, planlı ve etkili çalışmalarla ilçede güven ve huzurun teminatı oldu. Sahada aktif rol alan ekipler, operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı.

Olay aydınlatma ve adli işlemler

İlçede 2025 yılında toplam 2.021 olayın 2.015inin faili tespit edildi; aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü 6 olay bulunuyor. Yürütülen adli işlemler kapsamında 101 kişi tutuklanırken, 66 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 320 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi; bu sonuç, emniyetin saha hâkimiyeti ve istihbarî başarısını ortaya koyuyor.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda 22 kişi uyuşturucu ticareti, 200 kişi ise uyuşturucu kullanımı nedeniyle yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında yaklaşık 130 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 1.539 adet sentetik ecza ve 21 adet ecstasy yer alıyor.

Uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan kişi sayısının 2024'te 6 iken 2025'te 22'ye yükselmesi, mücadeledeki kararlılığı gösteriyor.

Ruhsatsız silah, kesici alet ve kaçak tütün operasyonları

İncirliova'da ruhsatsız silah ve kesici alet taşıyan 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 10 tabanca, 10 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç ve 20 bıçak bulunuyor.

Kaçak tütün satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerde ise 2 adet tütün sarma makinesi, 17.280 adet doldurulmuş sigara, 27 adet bandrolsüz nargile tütünü, 10 adet elektronik sigara likiti, 1 elektronik sigara, 1.000 adet boş makaron ve 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirilerek gerekli idari işlemler uygulandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü 2025 yılı performansıyla ilçe güvenliğinin sağlanmasında etkin bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi.

İNCİRLİOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILINDA SUÇLA MÜCADELEDE GÖSTERDİĞİ ÜSTÜN PERFORMANSLA OLAYLARI NEREDEYSE SIFIRA İNDİRDİ, ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURUNA EL KOYUP SUÇLULARI YAKALADI.