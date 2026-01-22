İnegöl'de 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik yatağında ölü bulundu

Olayın Detayları

Olay, saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah uyanan eşi, 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik'in hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, Sevindik'in kalbinin durduğunu belirledi; olay yerinde yapılan kalp masajının ardından genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Sevindik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve İşlemler

Genç adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

