İnegöl'de 32 Yaşındaki Abdulkadir Sevindik Yatağında Ölü Bulundu

İnegöl Yeniceköy'de 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik sabah yatağında ölü bulundu; savcılık incelemesi sonrası cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:45
İnegöl'de 32 Yaşındaki Abdulkadir Sevindik Yatağında Ölü Bulundu

İnegöl'de 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik yatağında ölü bulundu

Olayın Detayları

Olay, saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah uyanan eşi, 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik'in hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, Sevindik'in kalbinin durduğunu belirledi; olay yerinde yapılan kalp masajının ardından genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Sevindik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve İşlemler

Genç adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 32 YAŞINDAKİ BİR GENÇ, SABAH SAATLERİNDE YATAĞINDA ÖLÜ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 32 YAŞINDAKİ BİR GENÇ, SABAH SAATLERİNDE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 32 YAŞINDAKİ BİR GENÇ, SABAH SAATLERİNDE YATAĞINDA ÖLÜ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları