Isparta'da Polis Denetimleri: 34 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 14 Aralık–20 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan denetimlerde 25 bin 870 şahıs sorgulandı, 34 aranan şahıs yakalandı, 12 bin 719 araç kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:29
Haftalık uygulama raporu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen denetimler, 14 Aralık–20 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde sürdü.

Yapılan uygulamalarda toplam 25 bin 870 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Denetimler kapsamında ayrıca 12 bin 719 araç kontrol edildi; trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

