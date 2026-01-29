İstanbul'da 14 İsimde Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

İstanbul'daki soruşturmada, Bilal Hancı ve İbrahim Barut'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin Adli Tıp incelemelerinde uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:41
Adli Tıp incelemeleri sonucu çok sayıda örnekte pozitif sonuç elde edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait biyolojik örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

14 şüphelinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kan ve saç incelemelerinde uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bu kişiler arasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut da yer alıyor.

Öte yandan, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testlerinin negatif çıktığı; ancak idrar ve saç örneklerinin alınamadığı bildirildi.

Oyuncu Can Yaman'ın ise kan ve idrar testlerinin negatif olduğu, saç testi için ise yetersiz örnek alındığı öğrenildi.

Soruşturma ve incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

