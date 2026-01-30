İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik müdahalesi

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda, 20'si çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 28 Ocak günü saat 04.40 sıralarında Seferihisar açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmen grubunun bulunduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-22) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içinde 20'si çocuk, 33 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Aynı gün saat 11.30 sıralarında Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından tespit edilen bir başka lastik bot da Sahil Güvenlik Botu (KB-118) tarafından durduruldu. Yapılan müdahalede 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

