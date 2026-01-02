İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: Susurluk'ta otomobil şarampole yuvarlandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolunun İstanbul istikametinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Olayda otomobil şarampole yuvarlandı; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay yeri ve müdahale

Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karesi Grup Amirliği'nden 1 araç ve 4 personel olay yerine intikal etti. Ekiplerin incelemesinde, kazaya karışan aracın plakasının 34 FBC 585 olduğu tespit edildi ve aracın şarampole yuvarlandığı görüldü.

Kayıplar ve yaralılar

Araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan diğer iki kişi; Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak çıkarıldı.

Tedavi ve soruşturma

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU’NDA FECİ KAZA: OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI