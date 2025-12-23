DOLAR
İzmit'te DMD Hastası Çocuğun Yardım Kumbarasını Çalan Zanlı Yakalandı

İzmit'te 20 Aralık'ta DMD hastası çocuğun tedavi standındaki bağış kumbarasını çalan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:21
Olay ve operasyon detayları

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden bir çocuğun tedavi masrafları için kurulan yardım standına yönelik hırsızlık olayıyla ilgili zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık tarihinde ilçenin işlek noktasında kurulan standa kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. Şüpheli, standı tahrip ederek içerisindeki bağış paralarını alıp kaçtı.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda şüpheli kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, bölge sakinleri ve yardım kampanyasını yürüten gönüllüler arasında büyük tepki topladı; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

