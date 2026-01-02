DOLAR
Kadıköy'de Metruk Binada Yangın: Evsiz Kişi Camdan Atladı

Kadıköy Osmanğa Mahallesi'ndeki üç katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı; içerideki evsiz kişi camdan atlayıp yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:29
Olay ve müdahale

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde üç katlı metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 07.00 sıralarında Osmanğa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Polis ekipleri ise sokağa giriş ve çıkışları bir süreliğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan kişi ve sağlık müdahalesi

Yangın sırasında metruk binanın içinde bulunan bir evsiz kişinin panikleyerek camdan atladığı bildirildi. Yaralanan şahsa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kontrol ve soruşturma

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

