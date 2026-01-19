Kahramanmaraş'ta engelli Onur Toy cinayeti: Şüphelilere 15'er yıl hapis istendi

Kahramanmaraş'ta 34 yaşındaki engelli Onur Toy'un öldürülmesiyle ilgili F.G. ve E.Ç. hakkında 15'er yıl hapis istendi; dava 12 Mart'ta başlayacak.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 1 Eylül'de meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 34 yaşındaki, yüzde 50 engelli Onur Toy davasında savcı, zanlılar için ağır ceza talep etti. Olayda arkadan yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklanan Toy, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri bulunuyor.

Olay sonrası cinayet zanlısı F.G. (17) yakalanarak tutuklanırken, yanında bulunan E.Ç. serbest kaldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianame ve ceza talebi

Savcı tarafından hazırlanan iddianamede, dava dosyasıyla ilgili olarak tutuklu sanıklar F.G. (17) ve arkadaşı E.Ç. (17) için 15'er yıl hapis cezası istendi. Ayrıca cinayette kullanılan suç aleti nedeniyle zanlıya yönelik 1 yıl hapis talebi de yer aldı. Dava, 12 Mart'ta başlayacak.

Ailenin tepkisi

Nazlıcan Toy, hayatını kaybeden abisiyle ilgili adalet beklentisini dile getirdi. Toy, "Abim, tıraşını olup evine dönerken 17 yaşındaki bir kişi tarafından hayattan koparıldı. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimizi inanın bilmiyorum. Ancak abim için adalet arıyorum. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazlıcan Toy, abisinin on yıldır bir okulda hademe olarak çalıştığını, kimseye zararı olmadığını vurgulayarak, "Abim melek gibi bir insandı. Yüzde 50 engelliydi, işinde, gücünde, ekmeğinde bir insandı. Ailesiyle mutlu bir hayat sürüyordu. Hiç kimseye zararı olmamıştı. On yıl boyunca bir okulda hademe olarak çalışan bir insanın kime ne zararı olabilir?" dedi.

Acısının derin olduğunu belirten Toy, "Abime kıyanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını kabul etmiyorum. Adalet istiyorum ve adalete sonuna kadar güveniyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

