Kapıkule’de 165 kg esrar: Tır tavanı ile otomobillerde gizli bölmeler

Kapıkule'de tır çekici tavanı ve otomobillerin tampon, egzoz boşluğu ile stepnesinde toplam 165 kg esrar bulundu; 3 gözaltı, 2 tutuklama.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:03
Kapıkule’de 165 kg esrar: Tır tavanı ile otomobillerde gizli bölmeler

Kapıkule’de 165 kg esrar: Tır tavanı ile otomobillerde gizli bölmeler

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri üç ayrı gizleme yöntemini ortaya çıkardı

Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonlarda, ele geçirilen esrarın tırın çekici tavanında oluşturulan çift bölmeler ile otomobillerin tampon, egzoz boşluğu ve stepne içinde gizlendiği belirlendi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası’nda yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz günlerde tır çekici tavanındaki çift bölmede 145 kilogram esrar ele geçirmişti. Ekipler, operasyonu takiben denetimleri sürdürdü.

Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen iki ayrı otomobil, risk analizi ve şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilen araçlar arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "FÜGE" ile yapılan aramada bir otomobilin arka tamponu ile stepne altındaki doğal boşlukta, şeffaf vakumlu poşetler içinde 12 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Diğer otomobilde ise dedektör köpek "NEPTÜN" ile yürütülen kontrolde, motor bölümünden arka tampona kadar uzanan egzoz boşluğu ile stepne içinde 8 kilo 62 gram esrar bulundu.

İki otomobilde toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, üç olayda yakalanan uyuşturucu miktarının toplam 165 kiloya ulaştığı bildirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delil çalışmaları ise devam ediyor.

KAPIKULE'DE YAKALANAN ESRARIN TIRIN ÇEKİCİSİNİN TAVANINDA OLUŞTURULAN GİZLİ BÖLMELERİN YANI SIRA...

KAPIKULE'DE YAKALANAN ESRARIN TIRIN ÇEKİCİSİNİN TAVANINDA OLUŞTURULAN GİZLİ BÖLMELERİN YANI SIRA OTOMOBİLLERDE TAMPON, EGZOZ BOŞLUĞU VE STEPNE İÇİNE SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

KAPIKULE'DE YAKALANAN ESRARIN TIRIN ÇEKİCİSİNİN TAVANINDA OLUŞTURULAN GİZLİ BÖLMELERİN YANI SIRA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları