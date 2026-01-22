Kapıkule’de 165 kg esrar: Tır tavanı ile otomobillerde gizli bölmeler

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri üç ayrı gizleme yöntemini ortaya çıkardı

Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonlarda, ele geçirilen esrarın tırın çekici tavanında oluşturulan çift bölmeler ile otomobillerin tampon, egzoz boşluğu ve stepne içinde gizlendiği belirlendi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası’nda yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz günlerde tır çekici tavanındaki çift bölmede 145 kilogram esrar ele geçirmişti. Ekipler, operasyonu takiben denetimleri sürdürdü.

Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen iki ayrı otomobil, risk analizi ve şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilen araçlar arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "FÜGE" ile yapılan aramada bir otomobilin arka tamponu ile stepne altındaki doğal boşlukta, şeffaf vakumlu poşetler içinde 12 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Diğer otomobilde ise dedektör köpek "NEPTÜN" ile yürütülen kontrolde, motor bölümünden arka tampona kadar uzanan egzoz boşluğu ile stepne içinde 8 kilo 62 gram esrar bulundu.

İki otomobilde toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, üç olayda yakalanan uyuşturucu miktarının toplam 165 kiloya ulaştığı bildirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delil çalışmaları ise devam ediyor.

KAPIKULE'DE YAKALANAN ESRARIN TIRIN ÇEKİCİSİNİN TAVANINDA OLUŞTURULAN GİZLİ BÖLMELERİN YANI SIRA OTOMOBİLLERDE TAMPON, EGZOZ BOŞLUĞU VE STEPNE İÇİNE SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.