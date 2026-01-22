Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: Tampon, Egzoz ve Tır Tavanında Esrar Yakalandı

Kapıkule'de tır çekicisi tavanındaki gizli bölme ve otomobillerin tampon, egzoz ile stepne boşluklarında toplam 165 kg esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:46
Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı çalışması

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdikleri operasyonlarda etkileyici sonuçlar elde etti. Daha önce bir tırın çekici tavanında oluşturulan çift bölmede gizlenmiş 145 kilogram esrarın yakalanmasının ardından soruşturmalar sürdürülerek yeni bulgulara ulaşıldı.

Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen iki ayrı otomobil, yapılan risk analizi ve şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen araçlar arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "FÜGE" ile yapılan aramada, bir otomobilin arka tamponu ile stepne altındaki doğal boşlukta, şeffaf vakumlu poşetler içerisinde 12 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Diğer otomobilde ise dedektör köpek "NEPTÜN" marifetiyle yapılan kontrollerde, motor bölümünden arka tampona kadar uzanan egzoz boşluğu ile stepne içerisinde gizlenmiş 8 kilo 62 gram esrar bulundu.

İki otomobilde ele geçirilen esrar miktarı 20 kilo 812 gram olurken, üç ayrı olayda yakalanan toplam uyuşturucu miktarının 165 kiloya ulaştığı bildirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi; şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

