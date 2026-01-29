Karacasu’da Seyir Halindeki Ticari Araç Alevlere Teslim Oldu

Dandalas Mevkii'nde gece saatlerinde meydana geldi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, seyir halindeki bir ticari araçta çıkan yangın aracı tamamen kullanılmaz hale getirdi.

Olay, Dandalas Mevkii’ndeki bir restoranın yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen yangın hızla büyüdü ve araç alevler içinde kalarak metal yığınına dönüştü.

Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü ve olay yerinde yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

