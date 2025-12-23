Kars’ta Kaçakçılık Operasyonu: 142 bin 300 Makaron ve Elektronik Malzeme Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilenler

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ile Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda, gümrük kaçağı 142 bin 300 boş ve doldurulmuş makaron, 84 elektronik iş aleti, 59 kilo 650 gram nargile tütünü, 162 elektronik aksesuar, 242 paket sigara ve 107 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak 26 şüpheli yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

