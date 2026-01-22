Kaş'ta Fırtına: Kalkan'da Okul Çatısı Zarar Gördü

Kaş'ta fırtına Kalkan'da okul çatısına zarar verdi

Detaylar

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar, Kalkan Mahallesi'nde bir okulun çatısında hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı verdiği Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Dün gece saatlerinde Kalkan Mahallesi'nde etkili olan rüzgar, Kalkan İlköğretim Okulu'nun çatısının bazı bölümlerinin zarar görmesine neden oldu.

Çatıdan kopan parçaların okul bahçesine savrulduğu, fırtına nedeniyle bazı bölümlerde camların kırıldığı bildirildi.

Okulların tatil olması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

