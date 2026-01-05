Kırşehir'de Jandarma, 3 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahsı Yakaladı

Kırşehir'de Jandarma Aranan Şahsı Yakaladı

Operasyonla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma ve saha çalışmaları sonucu S.U.'nin arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanması üzere Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerin ardından şahıs E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

