Kırşehir'de Jandarma, 3 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahsı Yakaladı

Kırşehir jandarmasının operasyonunda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. yakalandı; adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:37
Operasyonla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma ve saha çalışmaları sonucu S.U.'nin arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanması üzere Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerin ardından şahıs E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

