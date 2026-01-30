Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya Meram'da 3 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı; 2 kişi dumandan etkilenerek Konya Numune Hastanesine kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:31
Olay

Konya’da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda başladı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3’üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Binanın içerisinde dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

