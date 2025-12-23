Kuşadası'nda 9 Suçtan Aranan Firari, Yurt Dışına Kaçamadan Yakalandı

Kuşadası'nda 9 suçtan aranan firari yakalandı

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken operasyonla ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında birçok suçtan arama kararı bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olayda, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları belirleyici oldu.

Edinilen bilgiye göre, hakkında kasten adam öldürme suçu da olmak üzere 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan L.Y.'nin adresi tespit edildi. Kuşadası'ndan yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

