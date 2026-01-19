Manavgat'ta Pazarda Alkol Etkisiyle Bayılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Vatandaşların uyandıramadığı E.T., 112 ve ekiplerce ambulansa taşındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Cumartesi pazarında bir kişinin uzun süre yerde hareketsiz yattığı bildirildi.

Olayda adı verilen E.T.'nin aldığı alkolün etkisiyle pazar içerisinde sızdığı, çevredeki vatandaşların uyandıramadığı ifade edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderdi. Ekipler, yerdeki şahsı uzun süre uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Elinde pazar malzemeleri olan ve montunun içinde alkol şişesi bulunan E.T., sağlık personeli ve polis eşliğinde sedye ile ambulansa alındı.

E.T., tedavi ve kontrol için Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

