Mardin Kızıltepe'de Durdurulan Araçta 51,60 Gram Esrar Ele Geçirildi

Mardin'de Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde bir araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde 51,60 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yetkili Kurumdan Yapılan Paylaşım

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, durum hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR ARAÇ DURDURULARAK ARAMA YAPILDI. YAPILAN KONTROLLERDE 51,60 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ