Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı

Akyazı Konuralp Mahallesi'nde gaz pedalının takılması sonucu hızlanan Citroen, beton çite çarpıp yan yattı; araçtakiler yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:00
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, gaz pedalının takılı kalması sonucu kontrolden çıkan otomobil beton çite çarpıp yan yattı. Olayda kimsenin yaralanmaması çevredeki vatandaşlara ve araçtakilere rahat bir nefes aldırdı.

Olayın Detayları

Akyazı Konuralp Mahallesi 2007. Sokak üzerinde gerçekleşen kazada, sürücü R.S. idaresindeki 54 ACM 927 plakalı Citroen marka otomobilin gaz pedalı takılı kaldı. Araç hızlanarak kontrolden çıktı ve bölgede bulunan bir evin beton çitine çarparak yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan karı, koca ve çocukları panik yaşadı ancak yaralanan olmadı.

Soruşturma ve Hasar

Kazada araçta ve çitte maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

