Anamur'da Okul Müdürünü Vuran Çocuğun Babası Gözaltına Alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrencinin okul müdürüne tüfekle ateş açtığı olayda, şüphelinin babası Y.K. gözaltına alındı; müdür ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:40
Mersin'in Anamur ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar İlkokul ve Ortaokulu bahçesinde bir öğrenci okul müdürüne ateş açtı. Olayda ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırıldı, fail okulda gözaltına alındı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, M.K. (12) okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara (39)'ya doğru hızla yaklaşarak tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri olay yerinde M.K.'yı okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Şüphelinin babası Y.K. (55) ise Anamur Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı ve jandarmaya götürüldü.

Soruşturma ve Sağlık Durumu

İlçe kaymakamı Kemal Duru ile Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı hastaneye giderek ağır yaralı okul müdürü hakkında bilgi aldı. Yapılan müdahalelerin ardından müdürün Mersin’e sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

