Adıyaman'da kavga: 5 kişi yaralandı

Olayın Detayları

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenlerle kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu darp neticesinde yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

