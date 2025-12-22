DOLAR
Adıyaman'da kavga: 5 kişi yaralandı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı; yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:03
Olayın Detayları

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenlerle kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu darp neticesinde yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

