Maritsa'da 'çorba parası' skandalı: 5 görevlinin cezası kesinleşti

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, rüşvet davasında önceki kararları onadı

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, Haskovo Bölge Otomobil İdaresi'nde görev yapan 5 kamu görevlisinin rüşvet almak suçundan mahkûm edilmesine ilişkin kararı onadı. Bu kararla, Haskovo Bölge Mahkemesi ve hukuka uygunluğu onaylanan Plovdiv İstinaf Mahkemesi kararları kesinleşti.

Mahkeme kayıtlarına göre isimleri açıklanmayan görevlilere 5 yıl görevden uzaklaştırma ve 3 bin euro para cezası verildi. Karar, dosya üzerinden verilen temyiz incelemesi sonucunda kesinleşti.

Kayıtlarda, sanıkların 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu'nda görev yaptıkları sırada Türk ağır vasıta şoförlerinden defalarca rüşvet talep ettiği ve aldığı belirtildi. Rüşvetlerin yol kontrolleri sırasında sistematik biçimde alındığı tespit edildi.

Ödemelerin 10 ile 50 euro arasında değiştiği ve bu paraların görevliler tarafından 'çorba parası' adıyla talep edildiği kaydedildi. Rüşvetler, kamyonların hız takograf plakalarının kontrol edilmemesi ve sürücü belgelerinin incelenmemesi karşılığında alındı.

Yüksek Temyiz Mahkemesi kararında, olayların üzerinden uzun süre geçmiş olması ve sanıkların daha önce sabıkalarının bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak verilen cezaların orantılı ve adil olduğu vurgulandı. Ayrıca davanın yalnızca sanıkların temyizi üzerine görüldüğü için cezalarda artırıma gidilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi.

Karar sonrası soruşturma ve yargılama süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili bilgiler mahkeme kayıtlarına geçti; ilgili görevlilerin kimlikleri kamuoyuna açıklanmadı.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNDEN "ÇORBA PARASI" ADI ALTINDA RÜŞVET ALAN GÖREVLİLERİN CEZASI KESİNLEŞTİ