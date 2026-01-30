Maritsa'da 'çorba parası' skandalı: 5 görevlinin cezası kesinleşti

Yüksek Temyiz Mahkemesi, Maritsa Karayolu'nda Türk tır şoförlerinden 'çorba parası' alan 5 Haskovo görevlisinin cezalarını onadı: 5 yıl görevden uzaklaştırma ve 3 bin euro.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:20
Maritsa'da 'çorba parası' skandalı: 5 görevlinin cezası kesinleşti

Maritsa'da 'çorba parası' skandalı: 5 görevlinin cezası kesinleşti

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, rüşvet davasında önceki kararları onadı

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, Haskovo Bölge Otomobil İdaresi'nde görev yapan 5 kamu görevlisinin rüşvet almak suçundan mahkûm edilmesine ilişkin kararı onadı. Bu kararla, Haskovo Bölge Mahkemesi ve hukuka uygunluğu onaylanan Plovdiv İstinaf Mahkemesi kararları kesinleşti.

Mahkeme kayıtlarına göre isimleri açıklanmayan görevlilere 5 yıl görevden uzaklaştırma ve 3 bin euro para cezası verildi. Karar, dosya üzerinden verilen temyiz incelemesi sonucunda kesinleşti.

Kayıtlarda, sanıkların 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu'nda görev yaptıkları sırada Türk ağır vasıta şoförlerinden defalarca rüşvet talep ettiği ve aldığı belirtildi. Rüşvetlerin yol kontrolleri sırasında sistematik biçimde alındığı tespit edildi.

Ödemelerin 10 ile 50 euro arasında değiştiği ve bu paraların görevliler tarafından 'çorba parası' adıyla talep edildiği kaydedildi. Rüşvetler, kamyonların hız takograf plakalarının kontrol edilmemesi ve sürücü belgelerinin incelenmemesi karşılığında alındı.

Yüksek Temyiz Mahkemesi kararında, olayların üzerinden uzun süre geçmiş olması ve sanıkların daha önce sabıkalarının bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak verilen cezaların orantılı ve adil olduğu vurgulandı. Ayrıca davanın yalnızca sanıkların temyizi üzerine görüldüğü için cezalarda artırıma gidilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi.

Karar sonrası soruşturma ve yargılama süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili bilgiler mahkeme kayıtlarına geçti; ilgili görevlilerin kimlikleri kamuoyuna açıklanmadı.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNDEN "ÇORBA PARASI" ADI ALTINDA RÜŞVET ALAN GÖREVLİLERİN CEZASI...

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNDEN "ÇORBA PARASI" ADI ALTINDA RÜŞVET ALAN GÖREVLİLERİN CEZASI KESİNLEŞTİ

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNDEN "ÇORBA PARASI" ADI ALTINDA RÜŞVET ALAN GÖREVLİLERİN CEZASI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: Bir Kişi Saniyelerle Kurtuldu
7
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları