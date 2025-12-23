Meksika Donanması Uçağı Galveston Açıklarında Düştü — 5 Ölü, 1 Kayıp

Merida'dan tıbbi görev için havalandı, Galveston'a iniş sırasında kaza meydana geldi

Meksika donanmasına ait bir uçak, Yucatan eyaletindeki Merida'dan tıbbi görev için 8 kişiyle havalandıktan sonra, ABD’nin Texas eyaletine bağlı Galveston kıyılarında düştü.

Meksika donanmasından yapılan açıklamada, uçakta 4 donanma subayı ve biri çocuk olmak üzere 4 sivil bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtarıldığı ve 1 kişinin arandığı bildirildi.

Uçağın, Meksikalı bir vakıfla iş birliği içinde insani yardım amaçlı tıbbi nakil görevi yürüttüğü ve kazanın Galveston'a iniş sırasında meydana geldiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

