Meksika Donanması Uçağı Galveston Açıklarında Düştü — 5 Ölü, 1 Kayıp

Meksika donanmasına ait insani yardım uçağı Galveston açıklarında düştü: 5 ölü, 2 kurtarıldı, 1 kişi aranıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:12
Meksika Donanması Uçağı Galveston Açıklarında Düştü — 5 Ölü, 1 Kayıp

Meksika Donanması Uçağı Galveston Açıklarında Düştü — 5 Ölü, 1 Kayıp

Merida'dan tıbbi görev için havalandı, Galveston'a iniş sırasında kaza meydana geldi

Meksika donanmasına ait bir uçak, Yucatan eyaletindeki Merida'dan tıbbi görev için 8 kişiyle havalandıktan sonra, ABD’nin Texas eyaletine bağlı Galveston kıyılarında düştü.

Meksika donanmasından yapılan açıklamada, uçakta 4 donanma subayı ve biri çocuk olmak üzere 4 sivil bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtarıldığı ve 1 kişinin arandığı bildirildi.

Uçağın, Meksikalı bir vakıfla iş birliği içinde insani yardım amaçlı tıbbi nakil görevi yürüttüğü ve kazanın Galveston'a iniş sırasında meydana geldiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Meksika donanmasına ait bir uçağın ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düşmesi sonucu 5 kişi...

Meksika donanmasına ait bir uçağın ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

