Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı

Mersin'in Anamur ilçesindeki Çarıklar İlkokul ve Ortaokulu bahçesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, 12 yaşındaki M.K. okul müdürü Ender Kara (39)'ya tüfekle ateş etti. Müdür Kara ağır yaralanırken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, M.K. okulun önünde oturan müdüre doğru hızla gelerek tüfekle ateş açtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan çocuk kısa sürede yakalandı ve Anamur Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı.

Görüntüler ve soruşturma

Okul müdürünün vurulma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun gelerek ateş açtığı anlar net şekilde görülüyor.

Okul tatil edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

