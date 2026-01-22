Mersin'de JASAT Operasyonu: Evden Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Mersin'de JASAT'ın 32 saatlik görüntü incelemesi ve saha çalışmasıyla yakalanan 2 hırsız tutuklandı; çalınan ziynet eşyaları mağdura teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:04
Olay ve soruşturma

Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Mezitli ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı. Yapılan çalışmada, bir ikametten çeyrek ve gram altın ile küpe ve yüzük çalındığı belirlendi.

Soruşturma ve operasyon

JASAT'ın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada 32 saatlik kamera görüntüsü incelemesi, plaka analizleri ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. İncelemeler sırasında şüphelilerin olayda kullandıkları araçta ikiz (sahte) plaka kullandıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Tarsus ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen eşyalar ve yargı süreci

Olayda kullanılan araçta plaka değiştirmeye yarayan aparatlar ele geçirilirken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları bulundu ve mağdura teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları